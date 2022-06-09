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Сегодня, 13:08

Поздняков назвал незаконными введенные против российских спортсменов санкции

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Станислав Поздняков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выступил на исполкоме комитета, где поднял тему отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«Позиция российской стороны однозначна — неправомерно введенные против российских спортсменов санкции являются незаконными, необоснованными и полностью противоречат как внутренним регламентам федераций, так и Олимпийской хартии.

При нашей поддержке рядом ОСФ поданы иски в международный спортивный арбитраж и национальные суды. Более того, мы видим, что в ряде случаев внутренние арбитражные суды МСФ подтверждают де-юре незаконность решений об отстранении спортсменов по национальному признаку. Однако намеренно искаженное восприятие, неразборчивое и слепое следование рекомендациям МОК чаще всего оказывается превыше здравого смысла и законности. Это к вопросу о том, насколько сейчас мировой спорт превратился в политику. По сути, становясь ее придатком. И наши действия, предпринимаемые и последующие, отталкиваются именно от такой реальности происходящего.

На данный момент Олимпийский комитет России является полноправным участником Международного олимпийского движения. Мы очень внимательно следим за риторикой коллег — чиновников от международного спорта на данную тему", — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Томас Бах на генеральной ассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) в Лозанне заявил, что отстранение российских спортсменов от международных соревнований призвано в первую очередь защитить их самих.

Томас Бах. Глава МОК снова дает бредовые комментарии об отстранении России. Когда это закончится?
Источник: https://olympic.ru/news/no_category/vystuplenie-prezidenta-olimpijskogo-komiteta-rossii-stanislava-pozdnyakova-na-zasedanii-ispolkoma-okr/
Станислав Поздняков
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