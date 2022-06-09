Поздняков назвал незаконными введенные против российских спортсменов санкции

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выступил на исполкоме комитета, где поднял тему отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«Позиция российской стороны однозначна — неправомерно введенные против российских спортсменов санкции являются незаконными, необоснованными и полностью противоречат как внутренним регламентам федераций, так и Олимпийской хартии.

При нашей поддержке рядом ОСФ поданы иски в международный спортивный арбитраж и национальные суды. Более того, мы видим, что в ряде случаев внутренние арбитражные суды МСФ подтверждают де-юре незаконность решений об отстранении спортсменов по национальному признаку. Однако намеренно искаженное восприятие, неразборчивое и слепое следование рекомендациям МОК чаще всего оказывается превыше здравого смысла и законности. Это к вопросу о том, насколько сейчас мировой спорт превратился в политику. По сути, становясь ее придатком. И наши действия, предпринимаемые и последующие, отталкиваются именно от такой реальности происходящего.

На данный момент Олимпийский комитет России является полноправным участником Международного олимпийского движения. Мы очень внимательно следим за риторикой коллег — чиновников от международного спорта на данную тему", — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Томас Бах на генеральной ассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) в Лозанне заявил, что отстранение российских спортсменов от международных соревнований призвано в первую очередь защитить их самих.