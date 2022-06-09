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Сегодня, 13:24

Поздняков заявил, что в Европе пытаются запретить участие России в генеральной ассамблее

Читать «СЭ» в
Станислав Поздняков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о мировой позиции в отношении России и попытках не допустить ОКР к участию в Генассамблее организации.

«Налицо публичные спекуляции и потуги к эскалации антироссийской истерии. На провокации мы не реагируем, но мы категорически против того, чтобы кто-либо эксплуатировал наше молчание в контрпродуктивных целях. Мы ответим делом. Но, в духе дружбы и уважения. Вместе.

Да, нам в этих условиях непросто консолидировать усилия, продвигать и отстаивать справедливую позицию по защите законных прав и интересов российских спортсменов в откровенно недружественной и иррациональной среде.

Примеров масса — по отношению к россиянам в МСО принимаются истерические, по-другому это не назову, решения. Из последнего — откровенно абсурдные попытки Европейских олимпийских комитетов запретить наше участие в Генассамблее организации. Мы сегодня обсудим ситуацию и примем соответствующие решения", — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Томас Бах на генеральной ассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) в Лозанне заявил, что отстранение российских спортсменов от международных соревнований призвано в первую очередь защитить их самих.

Источник: https://olympic.ru/news/no_category/vystuplenie-prezidenta-olimpijskogo-komiteta-rossii-stanislava-pozdnyakova-na-zasedanii-ispolkoma-okr/
Станислав Поздняков
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