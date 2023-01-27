Попова о словах Баха: «У нас появилась перспектива»

Экс-фигуристка и тренер Бетина Попова рассказала, что думает о заявлении главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о возможном допуске россиян до турниров.

«Конечно, это хоть какие-то продвижения. Пока на таких условиях сможем выступать, потом на других. Пока это все находится в рассмотрении. Но это хоть какое-то продвижение вперед, проглядывается хоть какая-то перспектива», — цитирует Попову «Спорт День за Днем».

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее, 25 января в МОК сообщили, что рассмотрят возможность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), до соревнований в нейтральном статусе. Также атлеты должны соответствовать антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).