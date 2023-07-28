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Сегодня, 11:34

Олимпийский комитет России заключил Меморандумы о сотрудничестве с НОК Намибии, Эсватини и Мали

Алексей Рыбалко
Корреспондент
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В рамках II Экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка», проходящего в Санкт-Петербурге, партнерами ОКР стали Национальные олимпийские комитеты Намибии, Эсватини и Мали.

Основные цели будущего взаимодействия — обеспечение соблюдения Олимпийской хартии МОК, защита прав спортсменов, тренеров, иных специалистов в области спорта, а также содействие развитию массового спорта и спорта высших достижений.

Стороны договорились осуществлять совместную деятельность по организации двусторонних соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, а также развивать взаимовыгодное сотрудничество в области научного и технического содействия спортивному движению. Кроме того, предусмотрен обмен информацией и консультации по всем видам спорта между тренерами, медицинским и спортивным персоналом, командами и спортсменами.

Соглашения в соответствии с нынешними вызовами предусматривают сотрудничество в широком гуманитарном плане, не ограничиваясь лишь спортом или олимпийским движением.

Свои подписи под Меморандумами поставили Президент ОКР Станислав Поздняков, главы НОК Намибии, Эсватини и Мали Абнер Хоагуб, Адам Мтетва и Хабиб Сиссоко.

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