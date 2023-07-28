Врач объяснил версию со «стаканом дедушки» в деле о допинге Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Врач сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине Филипп Шветский рассказал, откуда появилась версия попадания в организм российской фигуристки Камилы Валиевой запрещенного препарата через лекарство ее дедушки.

«Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в ее организм. Было понятно: попадание случайное. Мы общались с институтом фармакологии — для полного выведения данной дозировки нужно от 24 до 72 часов, не более того. Поэтому — да, это первое, что могло прийти нам в голову», — цитирует врача ТАСС.

Шветский работал врачом сборной России на Олимпиаде в Пекине, во время которой стало известно о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.

О положительной пробе Валиевой стало известно 9 февраля 2022 года. 11 февраля вышел фильм, в нем Зеппельт в том числе сообщил, что получил от своих русскоязычных информаторов данные о том, что Шветский, о котором стало известно в связи с делом Валиевой, «не такой уж безгрешный».