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Допинг

Олимпийский чемпион Назаров дисквалифицирован за допинг

17:00
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Олимпийский чемпион-2016 в метании молота Дильшод Назаров из Таджикистана дисквалифицирован на два года за употребление запрещенного вещества, сообщает официальный сайт Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике 18 марта.

Срок дисквалификации отсчитывается с сентября 2019 года. В пробе 38-летнего спортсмена в 2011 году был обнаружен дегидрохлорметилтестостерон.

Результаты спортсмена, показанные в период с 29 августа 2011 года по 29 августа 2013 года, аннулируются.

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