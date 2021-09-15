Олимпийский чемпион из сборной России выставил на продажу подаренный автомобиль

На этой неделе в продаже появился автомобиль BMW X5 — один из врученных российским золотым медалистам Олимпиады в Токио, сообщает Motor.ru.

На специализированном сайте появилось объявление о продаже кроссовера BMW X5, который в минувшую субботу, 11 сентября, получил в подарок чемпион Олимпийских игр в Токио. Ключи от этого и еще 76 автомобилей, которыми награждали спортсменов, вручал в Кремле заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. BMW X5 презентовали 31 золотому медалисту, а 46 серебряным и бронзовым призерам достались X3 в разных уровнях оснащения.

Согласно официальному прайс-листу, рекомендованная розничная цена BMW X5 XDrive30d с М-пакетом стартует с 7,05 миллиона рублей за версию M Sport Plus и доходит до 9,05 миллиона за M Sport Max. Выставленный на продажу вседорожник оценивается в 8,2 миллиона рублей.

Еще один «олимпийский» BMW выставили на продажу накануне: это был X3 в комплектации xDrive30d M Sport Plus, который достался серебряному призеру Олимпийских игр.