Бывшая олимпийская столица переименована по требованию индейцев

Горнолыжный курорт Скво-Вэлли в американском штате Калифорния, принимавший зимнюю Олимпиаду-1960, официально переименован в Палисадес Тахо. Это произошло в рамках кампании по восстановлению расовой справедливости в США. Представители коренных народов давно добивались этого решения, поскольку слово «скво» в американском варианте английского языка превратилось в женоненавистнический, расистский и даже нецензурный термин.

Изначально «скво» на языке алгонкинов означало «женщина» или «жена». Его использовало в том числе племя уошу, входившее в алгонкинскую языковую группу и населявшее горную долину, где накануне Олимпиады-1960 был построен курорт. Но американские колонисты стали пренебрежительно именовать «скво» индейских женщин, имея в виду, что они являются тупыми, непривлекательными и продажными. Сейчас это слово воспринимается американцами как нецензурное оскорбление представительниц коренных народов и поэтому исчезло из алгонкинских языков.

В географических названиях «Скво» оставалось только в силу традиций, но теперь решено прислушаться к требованиям коренных народов. «Палисадес Тахо» означает «окрестности озера Тахо», которое расположено в этом регионе. В XIX веке Марк Твен уверял, что «тахо» на языке индейцев — это «кузнечик», но данная версия является дискуссионной.