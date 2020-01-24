Новый министр спорта РФ впервые высказался о допинге
21:06
Министр спорта РФ Олег Матыцин в разговоре с журналистами на фестивале Спортивная студенческая ночь-2020 высказался по актуальным вопросам.
— Едем ли мы в Токио-2020?
— Сегодня мы празднуем студенческую ночь, поэтому главный фактор решения обозначенной вами проблемы — образование. Профилактика применения допинга, разъяснение, почему допинг вреден для здоровья, культуры, менталитета и идеологии. Министерство, как государственный орган, будет делать все, чтобы защитить всех чистых спортсменов и обеспечивать развитие здорового спорта в стране. (Евгений Белоусов)
21 января Матыцина назначили на пост Министра спорта РФ.
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Материалы сюжета: Россия. Допинговый кризис
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