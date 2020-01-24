Новый министр спорта РФ впервые высказался о допинге

Министр спорта РФ Олег Матыцин в разговоре с журналистами на фестивале Спортивная студенческая ночь-2020 высказался по актуальным вопросам.

— Едем ли мы в Токио-2020?

— Сегодня мы празднуем студенческую ночь, поэтому главный фактор решения обозначенной вами проблемы — образование. Профилактика применения допинга, разъяснение, почему допинг вреден для здоровья, культуры, менталитета и идеологии. Министерство, как государственный орган, будет делать все, чтобы защитить всех чистых спортсменов и обеспечивать развитие здорового спорта в стране. (Евгений Белоусов)

21 января Матыцина назначили на пост Министра спорта РФ.