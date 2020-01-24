Олимпиада
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Олимпиада
Допинг

Новый министр спорта РФ впервые высказался о допинге

21:06
Олег Матыцин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Олег Матыцин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Министр спорта РФ Олег Матыцин в разговоре с журналистами на фестивале Спортивная студенческая ночь-2020 высказался по актуальным вопросам.

— Едем ли мы в Токио-2020?

— Сегодня мы празднуем студенческую ночь, поэтому главный фактор решения обозначенной вами проблемы — образование. Профилактика применения допинга, разъяснение, почему допинг вреден для здоровья, культуры, менталитета и идеологии. Министерство, как государственный орган, будет делать все, чтобы защитить всех чистых спортсменов и обеспечивать развитие здорового спорта в стране. (Евгений Белоусов)

21 января Матыцина назначили на пост Министра спорта РФ.

Олимпиада: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Опрос

проголосовало: 38485
Все опросы
ВАДА забанило Россию на 4 года. Вы верите, что это конец истории?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Россия. Допинговый кризис




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир