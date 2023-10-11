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Сегодня, 12:53

Япония отозвала заявку на проведение Олимпиады 2030 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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Флаг Олимпийских игр и флаг Японии
Фото Global Look Press

Президент Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита сообщил, что страна отказалась от идеи провести зимние Олимпийские игры 2030 года.

«Существует вероятность того, что слишком скорое продвижение заявки оставит неизлечимую рану. Мне жаль жителей Саппоро и Хоккайдо», — приводит слова Ямасита РИА Новости со сслкой на Kyodo.

Ранее сообщалось, что власти Саппоро приняли решение отозвать заявку на проведение Олимпиады-2030 в связи с низкой поддержкой среди населения. Опрос японского агентства показал, что за проведение Олимпийских игр в Саппоро выступают только 27 процентов горожан. Информировалось, что недовольство населения связано с коррупционными скандалами вокруг Игр в Токио.

По информации СМИ, руководство Саппоро рассматривает возможность проведения зимней Олимпиады в 2034 году.

Планируется, что столица Игр-2030 будет объявлена 23-24 июля 2024 года на 142-й сессии МОК в Париже.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
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