МОК хочет увеличить число женщин среди журналистов на Олимпиаде-2020

Международный олимпийский комитет (МОК) планирует выделить дополнительные аккредитации для женщин-журналистов на Олимпиаду-2020 в Токио (Япония). В организации хотят соотношение представителей СМИ мужчин и женщин более сбалансированным, сообщают «РИА Новости».

Сообщается, что на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане (Корея) более 80 процентов аккредитаций. В МОК заявили, что необходимо поддержать женщин-журналистов и попросить предоставить для них дополнительные аккредитации.

Летняя Олимпиада-2020 в Токио (Япония) пройдет с 24 июля по 9 августа.