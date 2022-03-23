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Сегодня, 12:51

Матыцин: «Наша задача — обеспечить оперативную разработку мер, изменение форматов соревнований»

Министр спорта РФ Матыцин подвел итоги встречи с представителями спортивных федераций страны
Артем Бухаев
Корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин подвел итоги встречи с представителями спортивных федераций страны.

«На совещании состоялся очень предметный разговор. Именно с этой целью мы пригласили руководителей федерации. Наша задача — обеспечить оперативную разработку мер, изменение форматов соревнований. В каждом виде спорта проводится такая работа. Сегодня были высказаны все позиции.
Также затрагивались вопросы по ковидному режиму. Надеемся, с 1 апреля регламент будет изменен. Мы видим, что в Москве требования снижены. Спортсмены, тренеры и специалисты устали от нахождения в закрытом режиме на базе. Наши меры разрабатываются на 2022 год. Дальше будем смотреть по ситуации», — сказал Матыцин.

Ранее Матыцин высказался о развитии спорта в России в текущих условиях.

Олег Матыцин
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