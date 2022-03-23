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Матыцин: «О случаях просьбы смены гражданства спортсменов в России мне неизвестно. Не вижу причин, чтобы спортсмены покидали страну»

Министр спорта РФ Матыцин высказался о возможных случаях смены гражданства среди российских спортсменов
Артем Бухаев
Корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о развитии спорта в России и возможных случаях смены гражданства среди отечественных спортсменов.

«Мы найдем решения, чтобы наш спорт продолжал развиваться. Международный спорт невозможен без России. Мы не сторонники изоляции. Надеемся, что скоро вернемся в международную систему спорта.
О случаях просьбы смены гражданства спортсменов в России мне неизвестно. Мы стараемся сохранить конкурентную среду, чтобы у спортсменов была мотивация. Мое отношение — каждый человек сам волен принимать решение, мы демократическая страна. Но я не вижу причин, чтобы спортсмены покидали страну», — заявил Матыцин.

Ранее Матыцин рассказал об антикризисных мерах, принятых для продолжения развития спорта в России на фоне нынешней ситуации.

Олег Матыцин
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