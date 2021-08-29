Умер бывший глава МОК Жак Рогге

Скончался бывший президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге, сообщает официальный сайт организации. Ему было 79 лет.

Причина смерти не указана. Рогге был восьмым президентом МОК с 2001 по 2013 год, после чего он стал почетным президентом Международного олимпийского комитета.

Рогге находился на посту президента Олимпийского комитета Бельгии в 1989—1992 годах и на посту президента Европейского олимпийского комитета в 1989—2001 годах совмещая, таким образом, в первые четыре года оба поста. Стал членом МОК в 1991 году и вошел в Исполнительный комитет МОК в 1998 году.

В 2001 году был избран президентом Международного олимпийского комитета на сессии Комитета в Москве, став преемником Хуана Антонио Самаранча. Первой Олимпиадой, проведенной при президентстве бельгийца, стала зимняя Олимпиада в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.

На этих Играх Рогге стал первым президентом в истории МОК, разместившимся в Олимпийской деревне вместо пребывания в пятизвездочном отеле