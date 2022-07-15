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Международная федерация бобслея и скелетона отстранила россиян до особого распоряжения

Сборные России по бобслею и скелетону отстранены на неопределенный срок
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Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила россиян от турниров под эгидой организации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз.

Решение было принято после голосования на конгрессе IBSF.

Отстранение будет действовать до особого распоряжения.

2 марта исполнительный комитет IBSF на основе рекомендаций МОК принял решение временно приостановить членство Федерации бобслея России. В марте Федерация бобслея России направила апелляцию в апелляционный трибунал международной федерации на решение исполкома IBSF наложить санкции.

7 июня судьи апелляционного трибунала IBSF отменили санкции в отношении Федерации бобслея России.

Источник: tass.ru
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