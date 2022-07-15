Международная федерация бобслея и скелетона отстранила россиян до особого распоряжения
Сборные России по бобслею и скелетону отстранены на неопределенный срок
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила россиян от турниров под эгидой организации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз.
Решение было принято после голосования на конгрессе IBSF.
Отстранение будет действовать до особого распоряжения.
2 марта исполнительный комитет IBSF на основе рекомендаций МОК принял решение временно приостановить членство Федерации бобслея России. В марте Федерация бобслея России направила апелляцию в апелляционный трибунал международной федерации на решение исполкома IBSF наложить санкции.
7 июня судьи апелляционного трибунала IBSF отменили санкции в отношении Федерации бобслея России.
Источник: tass.ru
Новости