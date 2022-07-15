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Сегодня, 16:13

Федерация бобслея России сохранила членство в международной федерации

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Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) не стала приостанавливать членство Федерации бобслея России.

В пятницу, 15 июля, после голосования на конгрессе IBSF было принято решение об отстранении российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации.

«Конгресс Международной федерации бобслея и скелетона временно отстранил от международных соревнований российских спортсменов. Все в точности по рекомендациям [главы Международного олимпийского комитета Томаса] Баха о недопуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Членство Федерации бобслея России в IBSF не приостановлено», — приводит ТАСС слова генерального секретаря Федерации бобслея России Сергея Пархоменко.

Источник: https://tass.ru/sport/15227765
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