Федерация бобслея России сохранила членство в международной федерации

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) не стала приостанавливать членство Федерации бобслея России.

В пятницу, 15 июля, после голосования на конгрессе IBSF было принято решение об отстранении российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации.

«Конгресс Международной федерации бобслея и скелетона временно отстранил от международных соревнований российских спортсменов. Все в точности по рекомендациям [главы Международного олимпийского комитета Томаса] Баха о недопуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Членство Федерации бобслея России в IBSF не приостановлено», — приводит ТАСС слова генерального секретаря Федерации бобслея России Сергея Пархоменко.