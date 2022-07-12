Во Всероссийской федерации волейбола рассказали, смогут ли сборные квалифицироваться на Олимпиаду в Париже

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко прокомментировал «СЭ» ситуацию с квалификацией на Олимпиаду-2024.

«Если говорить о классическом волейболе, то система отбора такова, что даже если нас допустят за неделю до Олимпиады, то мы пройдем. У нас достаточно высокий рейтинг у сборных. В пляжном волейболе более серьезная проблема, потому что уже сейчас начался олимпийский отбор. Все турниры учитываются, на которых наши ребята не участвуют. Мы работаем над тем, чтобы заморозить результаты на текущих позициях и потом смотреть, как будут развиваться события», — сказал Яременко «СЭ».

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.