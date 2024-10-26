Прыгун с трамплина Климов: «Если не будет никаких преград, кроме отсутствия флага и гимна, нужно выступать под нейтральным статусом»

Серебряный призер Олимпиады-2022 по прыжкам с трамплина Евгений Климов в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном участии российских спортсменов в международных соревнованиях.

— Есть ли какие-то инсайды по нейтральному статусу?

— Много обсуждали это с представителями ОКР в Уфе (разговор состоялся в кулуарах форума «Россия — спортивная держава». — Прим. «СЭ»). Было высказано много мнений, в том числе про выступления под нейтральным статусом. Я придерживаюсь мнения, что, если у нас не будет никаких преград, кроме отсутствия флага и гимна, нужно возвращаться. У нас уже был этот опыт на Играх в Пекине-2022. Все прекрасно знают, что мы за спортсмены, из какой страны. Да, и мы понимаем, что также защищаем честь и достоинства нашей страны на международной арене. Что касается вероятности такого развития событий, то мне тяжело судить. Но я в этом году не жду, что мы поедем на международные старты. Поэтому стараюсь не терять времени, пошел учиться.

— Выступить на Олимпиаде-2026 в Италии — ваша цель?

— Хотелось бы выступить на следующих Играх, но я не уверен, что нас допустят. И это еще мягко говоря. Однако хотелось бы еще застать тот момент, когда мы вернемся, и сказать свое веское слово. Мотивации много, я чувствую, что еще не реализовал весь свой потенциал.