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Сегодня, 11:10

Прыгун с трамплина Климов: «Если не будет никаких преград, кроме отсутствия флага и гимна, нужно выступать под нейтральным статусом»

Сергей Разин
корреспондент
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Серебряный призер Олимпиады-2022 по прыжкам с трамплина Евгений Климов в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном участии российских спортсменов в международных соревнованиях.

— Есть ли какие-то инсайды по нейтральному статусу?

— Много обсуждали это с представителями ОКР в Уфе (разговор состоялся в кулуарах форума «Россия — спортивная держава». — Прим. «СЭ»). Было высказано много мнений, в том числе про выступления под нейтральным статусом. Я придерживаюсь мнения, что, если у нас не будет никаких преград, кроме отсутствия флага и гимна, нужно возвращаться. У нас уже был этот опыт на Играх в Пекине-2022. Все прекрасно знают, что мы за спортсмены, из какой страны. Да, и мы понимаем, что также защищаем честь и достоинства нашей страны на международной арене. Что касается вероятности такого развития событий, то мне тяжело судить. Но я в этом году не жду, что мы поедем на международные старты. Поэтому стараюсь не терять времени, пошел учиться.

— Выступить на Олимпиаде-2026 в Италии — ваша цель?

— Хотелось бы выступить на следующих Играх, но я не уверен, что нас допустят. И это еще мягко говоря. Однако хотелось бы еще застать тот момент, когда мы вернемся, и сказать свое веское слово. Мотивации много, я чувствую, что еще не реализовал весь свой потенциал.

Евгений Климов во&nbsp;время Олимпиады-2022. «Не жду, что мы поедем на международные старты, поэтому пошел учиться». Планы вице-чемпиона Олимпиады-2022

Евгений Климов
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