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Сегодня, 11:38

Срок подачи заявок от стран на участие в Азиатских играх завершится 15 марта

Виктория Кравченко
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Национальные олимпийские комитеты (НОК), планирующие участие своих спортсменов в летних Азиатских играх 2023 года в Китае, должны до 15 марта отправить заявки в оргкомитет соревнований. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Олимпийского комитета Азии.

С 1 июня до 15 июля нужно будет предоставить списки предполагаемых участников соревнований. Жеребьевка состоится в конце июля.

Азиатские игры пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. 16 сентября состоится открытие Деревни Азиатских игр, тогда же начнут работать тренировочные арены.

Источник: https://tass.ru/sport/17115135
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