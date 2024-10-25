Пракатень: «Я бы не выступила в Париже, если бы осталась в России»

Серебряный призер Олимпиады по академической гребле Анна Пракатень объяснила «СЭ» свое неудачное выступление на Играх в Париже. Весной 2023 года Пракатень перешла из сборной России в команду Узбекистана.

— Какую себе задачу ставили в Париже?

— С этим очень тяжело. Вот именно, что мне не надо было ставить задачу. А начала ее ставить задолго до Парижа. На этом, наверное, прогорела головой. Вообще не насладилась Парижем, атмосферой и Олимпиадой. Сложный момент. Если говорить спортивным языком, то лодка вообще не ехала, не принимала. Сомнения были каждый день, которые все накапливались и накапливались. Задачи были не выполнены. Не того я ждала на Олимпиаде.

— Стала ли ударом неудача в полуфинале? Казалось, что финал Б вы уже просто докатывали.

— Да, это был сильный удар. После полуфинала понимала, что смысла уже никакого нет гоняться. Я прекрасно понимаю, что, скорее всего, медали бы не было. Но попадание в финал было для меня программой-минимум. Поэтому вообще не понимала, как так.

— Думаете, психология подвела?

— Может, психология. Но в любом случае я физически была не готова. Потерялся ход вообще. Лодка и я существовали как будто по отдельности. Возможно, не хватило тренировочного плана, сил, выносливости, скорости.

— Глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин сказал, что если бы вы с Николаем Пименовым (выступает за команду Сербии. — Прим. «СЭ») не ушли из сборной России, то были бы в лучшей форме. Насколько согласны с этим утверждением?

— Я такой человек, что если мне дали таскать камень, то я его буду таскать. Если скажут, что это правильно, то буду это делать. Может быть, с другим планом у меня был бы другой результат. Но мы не сможем это узнать. Если бы я осталась, то, допустим, ехала бы лучше на Олимпиаде. Но как бы мы это узнали? Я бы не выступила в Париже, если бы осталась, — сказала Пракатень «СЭ».

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