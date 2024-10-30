Глава МОК Бах считает, что олимпийское движение продолжает объединять мир

Президент МОК Томас Бах заявил, что олимпийское движение продолжает объединять мир в условиях нынешней геополитической обстановки.

«Вместе мы написали историю, проведя Олимпиаду в Париже. Главный посыл, который несли эти Игры, что мир — это союз человечества, что было продемонстрировано спортсменами более чем из 200 стран. К сожалению, Олимпийские игры и олимпийское движение — это одно из немногих, что объединяет и может собрать мир в одном месте, даже если страны находятся в состоянии войны», — передает слова Баха ТАСС.

Олимпийские игры в Париже прошли с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе и в ограниченном количестве.