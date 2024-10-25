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Париж-2024

Сегодня, 13:00

Пракатень — о неудаче на Олимпиаде в Париже: «Узбеки хорошо выступают, а ты просто лузер»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Серебряный призер Олимпиады в Токио по академической гребле Анна Пракатень сообщила «СЭ», что тяжело переживала неудачное выступление на Играх в Париже. На соревнованиях она не смогла пробиться в финал. В 2023 году Пракатень перешла из сборной России в команду Узбекистана.

— Какие ощущения оставила Олимпиада?

— Недосказанности. Кажется, что я что-то еще не сделала. Как будто мне нужны были еще какие-то гонки. Недоделала что-то. Осталась в подвешенном состоянии. Париж как город мне понравился, но от Олимпиады какого-то колоссального удовольствия я не получила. Мы сами себе создаем настроение. Если у меня не получилось на гонке, то какое может быть настроение? Хочется сразу уехать, и все. Поэтому не могу сказать, что остались положительные эмоции. Но это опыт. Может, так и должно быть. Кто-то вообще туда не попал, а у меня появилась такая возможность.

— Долго ли пришлось отходить после?

— Не скажу, что долго. Получилось так, что мы там остались на пару дней. Это было непросто. Все ходят радуются, с медалями. Ты видишь этот праздник, видишь этот Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ. — Прим. «СЭ») весь в медалях. В этот момент хочется отключиться и все забыть. Узбеки хорошо выступают, берут награды, а ты просто лузер. И ты не понимаешь, что делать и куда бежать. А бежать некуда. Ты в этой деревне находишься и вырваться не можешь. Эта пара дней была самой тяжелой. После уже приезжаешь домой, где родные, друзья. Начинаешь немножко в себя приходить, принимать ситуацию. Потом начинаешь опять тренироваться. Так потихонечку отходишь. На самом деле все забывается быстро.

— Готовы ли к следующему циклу?

— У меня такое состояние, что я не то чтобы готовлюсь к циклу, а просто хочу получить кайф от гребли, чтобы не так все заканчивалось. Не говорю про дальнейшие четыре года. Но в данный момент хочу еще попробовать выступить. Есть желание тренироваться и соревноваться. Не знаю, насколько меня хватит, — сказала Пракатень «СЭ».

Полностью интервью Анны Пракатень читайте на сайте «СЭ»

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