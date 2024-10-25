Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Олимпиада

Сегодня, 11:26

Великая — о Позднякове: «Было большой честью работать с ним»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратная олимпийская чемпионка, фехтовальщица Софья Великая в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение Станислава Позднякова покинуть пост главы Олимпийского комитета России (ОКР).

«Работать со Станиславом Алексеевичем было большой честью для меня. Мы знакомы много лет. Помимо того, что он выдающийся спортсмен, он еще и хороший руководитель. Всегда проявлял себя очень достойно, решал разные сложные вопросы, находил выход, взаимодействовал со всеми международными сообществами. Могу сказать про него только хорошее. Желаю ему успехов и удачи», — сказала Великая «СЭ».

15 октября президент ОКР Станислав Поздняков предложил провести досрочные выборы нового руководства комитета, после которых он покинет пост главы организации.

Софья Великая
Станислав Поздняков
ОКР
Читайте также
ЦСКА сожрал «тигров», СКА обезумел, а Ротенбергу стыдно за Мытищи. Что произошло в КХЛ 23 октября
«Крах Украины — это крах всего коллективного Запада»
Зеленский пренебрежительно высказался в адрес Генсека ООН
Фигуриста Десятова отстранили от соревнований из-за подозрений в преступном сексуальном контакте
В России начали вводить в оборот новые купюры номиналом 5 тыс. рублей
Турнир UFC 308 пройдет в Абу-Даби вечером 26 октября
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Анисин начал тренерскую карьеру, Овечкин обыграл Мичкова
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Амур» ждут изменения
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Поздняков рассказал, что изменил бы за время своего руководства в ОКР: «Мы занимались исправлением ошибок»

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости