Кремлев считает, что спортивное сообщество не доверяет МОК: «Виновата кучка гиен, от которой в марте избавятся»

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев в разговоре с «СЭ» оценил уровень доверия к МОК со стороны мирового спортивного сообщества.

«Минус 100% на Баха и его команду. Здесь олимпийская семья не виновата. Виновата эта кучка гиен, от которой в марте избавятся. И я надеюсь, что новая команда не будет повторять их ошибок», — сказал Кремлем «СЭ».

Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на съезде организации в Афинах. В список кандидатов на пост главы организации вошли семь человек: Фейсал ибн Хуссейн (Иордания), Себастьян Коу (Великобритания), Кирсти Ковентри (Зимбабве), Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания), Йохан Элиаш (Швеция), Давид Лаппартьен (Франция), Моринари Ватанабэ (Япония). Нынешний президент МОК Томас Бах не будет баллотироваться на новый срок.