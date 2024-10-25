Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Олимпиада

Сегодня, 10:38

На Мадагаскаре выступили против санкций МОК в отношении России: «Спорт — аполитичная вещь»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Директор по вопросам государственного управления и международных отношений Мадагаскара Брассилив Дэвид Разананцоа в разговоре с «СЭ» высказался о санкциях Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении России.

— Как вы относитесь к политике МОК по отношению к российским спортсменам после 2022 года?

— Да, я в курсе санкций, которые были введены МОК в отношении России. Считаю, что спорт — прежде всего аполитичная вещь. Нам нужно думать о спортсменах.

Ведь спорт — средство объединения всех стран без каких-либо границ, барьеров. В том числе это касается и логистики. Таков наш посыл. Мы должны объединяться благодаря спорту.

— Были ли какие-то запреты со стороны МОК против Мадагаскара по следам сотрудничества с Россией?

— На данный момент нет. Таких санкций или запретов в отношении Мадагаскара не было. Мы сотрудничаем не только с Россией. Общаемся с Китаем, той же Индией по вопросам крикета. Мы также сотрудничаем с Францией. Проще говоря, работаем со всеми, потому что считаем, что спорт — объединяющий фактор. Он может помочь наладить нам дипломатические связи.

20 октября, в рамках ознакомительного визита и по приглашению Международной ассоциации дружбы и оргкомитета по подготовке и проведению Всемирных Игр Дружбы представители иностранных министерств спорта познакомились со спортивными объектами города Москвы, задействованными в проведении предстоящего международного турнира.

МОК
Читайте также
Эксперты назвали места для отдыха в ноябре
Зеленский пренебрежительно высказался в адрес Генсека ООН
Шведские лыжницы применяют препарат, который повышает выносливость
Ситуация в Коркино стабилизирована после беспорядков
ЦСКА сожрал «тигров», СКА обезумел, а Ротенбергу стыдно за Мытищи. Что произошло в КХЛ 23 октября
Овечкин забил второй гол в сезоне в матче «Вашингтона» с «Филадельфией»
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Анисин начал тренерскую карьеру, Овечкин обыграл Мичкова
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Амур» ждут изменения
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
В Госдуме поблагодарили Пьянича за слова в поддержку российского футбола
В Иране позитивно оценивают возможный переход РФС в Азию: «Всегда рады видеть Россию рядом»
Пьянич призвал ФИФА вернуть Россию в международные турниры
Афганистан поддержал российских спортсменов: «Спорт — это не политика. Санкции в отношении России нужно убрать»
Великая рассказала, когда завершит профессиональную карьеру: «Каждый сезон задаю себе вопрос, зачем мне нужно фехтовать»
25 российских боксеров выступят на чемпионате мира по боксу (17-18 лет) с гимном и флагом
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Митрофанов рассказал, как на отношения с ОКР повлияет отставка Позднякова

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости