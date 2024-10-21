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Париж-2024

Сегодня, 15:06

Олимпийский чемпион Евлоев: «На 99 процентов уверен, что мы будем в Лос-Анджелесе. Американцы захотят нас видеть»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Муса Евлоев в разговоре с «СЭ» выразил уверенность, что российские спортсмены будут участвовать в Олимпиаде в Лос-Анджелесе.

«Что бы спросил у людей, которые не допустили меня до Парижа? Честно, не знаю. Наверное, только — поедем ли мы в Лос-Анджелес. Париж уже позади, смысла нет смотреть в прошлое. Уверен на 99 процентов, что мы будем на Олимпиаде в Лос-Анджелесе, американцы захотят нас там видеть. Без россиян Олимпиада — неполноценные Игры», — сказал Евлоев «СЭ».

В марте стало известно, что олимпийского чемпиона не допустили к участию в квалификации Олимпиады-2024 из-за фото на фоне плаката «Zа мир без нацизма».

Летняя Олимпиада в Лос-Анджелесе пройдет в 2028 году.

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