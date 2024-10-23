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Олимпиада

Сегодня, 09:40

Митрофанов рассказал, как на отношения с ОКР повлияет отставка Позднякова

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре «СЭ» отреагировал на отставку президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.

«Мы члены ОКР, — сказал Митрофанов «СЭ». — Но олимпийский футбол — очень специфическое направление. Сама система отбора на футбольный турнир Олимпийских игр крайне сложная — сложнее, чем на чемпионаты мира и Европы. Опять же возрастные ограничения (на футбольный турнир Олимпиады каждая из участвующих сборных может заявить только трех игроков старше 23 лет). Это не значит, что не надо было заниматься олимпийской сборной. Мы как раз очень хотели, чтобы наша команда пробилась на Олимпиаду-2024 в Париже. И у нас были для этого все шансы — наша молодежная сборная имела большие возможности туда отобраться. К 2022 году, когда ее отстранили от отборочного турнира чемпионата Европы-2023, обыграла дома Испанию (1:0), лидировала вместе с ней в группе. И в случае попадания в финальную часть Евро, через который происходил отбор на Олимпиаду-2024, мы собирались ставить перед нашей командой задачу попадания в Париж».

Митрофанов также отметил, что РФС сотрудничает с ОКР.

«Но понятно, что нет такого взаимодействия с ОКР, как у федераций по индивидуальным видам спорта, где разыгрываются десятки медалей. Плюс футбол сам по себе как федерация и как дисциплина очень самодостаточен. Все рекомендации и предложения ОКР у нас в РФС обязательно рассматривают и принимают во внимание, потому что это в любом случае обобщение неких подходов в спорте, спортивной медицине и других аспектах. Но нельзя сказать, что у нас нет по большому спектру вопросов своих экспертиз. Они у РФС есть. Поэтому мы скорее сотрудничали с ОКР, чем они были некой надстройкой над нами. Но это касается в принципе всего мирового футбола. Он по-другому организован, у него другая система — единое мировое регулирование, которое влияет не только на нас, а на все национальные федерации. Эти особенности надо учитывать, когда мы говорим о взаимодействии с ОКР», — добавил Митрофанов.

Максим Митрофанов. «Ведем переговоры с Сирией и Брунеем». Митрофанов — о соперниках сборной России, медиалиге и пиве на стадионах

15 октября президент ОКР Станислав Поздняков предложил провести досрочные выборы нового руководства ОКР, после которых он покинет пост главы организации.

Максим Митрофанов
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