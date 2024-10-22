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Сегодня, 15:15

Кремлев поддержал кандидатуру Дегтярева на пост главы ОКР

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Президент Международной ассоциации бокса и член исполкома Федерации бокса России Умар Кремлев оценил выдвижение министра спорта РФ Михаила Дегтярева на пост главы ОКР.

«Полностью поддерживаю его! Михаил Владимирович — красавчик вообще! По-другому даже не могу сказать. Почему? Потому что он действительно молодой, активный. И я уверен, что будет правильно, если олимпийский комитет окажется под его управлением. Надо работать на международной арене — каждый из нас должен понимать, что не только внутри страны надо защищать спорт. Надо еще защищать наших спортсменов на международном уровне», — цитируют Кремлева «Известия».

Ранее действующий глава организации Станислав Поздняков объявил, что не будет баллотироваться на свою должность по окончании нынешнего срока.

Дегтярев занимает пост министра спорта России с мая 2024 года.

Источник: Известия
Михаил Дегтярев
Умар Кремлев
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