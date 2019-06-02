Источник: Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде-2020

Россия может быть не допущена на Олимпиаду-2020 из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко. 22-летний спортсмен с 3 августа 2018 года временно отстранен от международных соревнований по причине пропуска нескольких допинг-тестов. Расследование показало, что чиновники из Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) могли сфальсифицировать документы по его делу.

- Россия может столкнуться с запретом на участие в Олимпиаде-2020 из-за того, что высокопоставленные чиновники из ВФЛА причастны к изготовлению медицинских документов, которые могли бы скрыть допинговые выступления со стороны прыгуна в высоту, который считается претендентом на олимпийское золото, - написал в своем Твиттере журналист Sunday Times Джордж Арбутнотт.

Russia is facing a ban from competing in the 2020 Olympics over allegations its top athletics officials oversaw the fabrication of medical documents to cover-up a doping offence by a high jumper tipped to win gold at the games. Insight in tomorrow’s @thesundaytimes @JCalvertST — George Arbuthnott (@Arbuthnott) 1 июня 2019 г.

Напомним, из-за дисквалификации ВФЛА россиские легкоатлеты выступают в нейтральном статусе на международных соревнованиях.

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