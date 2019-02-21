Голодец - о переформатировании Минспорта в агентство: "Таких разговоров в правительстве не ходит"

Вице-премьер Российской Федерации Ольга Голодец опровергла разговоры о возможном переформатировании Министерства спорта в агентство.

- Таких разговоров в правительстве не ходит, - цитирует Голодец ТАСС. - Министерство спорта выполняет очень важные функции, на него возложены серьезные задачи, в том числе в рамках национального проекта по вовлечению граждан в занятия массовым спортом. Минспорт должен разрабатывать механизм по поддержке и продвижению в России возможности для занятий спортом для разных категорий людей. Министерство спорта большое внимание уделяет как спорту высших достижений, так и массовому спорту.

Министерство спорта в своем нынешнем виде было создано в 2008 году, после упразднения Федерального агентства по физической культуре и спорту (Росспорт).