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Олимпиада

11 октября, 22:10

Глава ОКР Поздняков ничего не знает о создании отрядов из спортсменов для СВО

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что не располагает информацией о создании добровольческих отрядов из профессиональных спортсменов для участия в специальной военной операции на Украине.

«У меня нет такой информации», — приводит РИА «Новости» ответ Позднякова на соответствующий вопрос.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. СМИ сообщили о планах создания добровольческих отрядов из спортсменов в понедельник, 10 октября.

Источник: rsport.ria.ru
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