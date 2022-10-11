Глава ОКР Поздняков ничего не знает о создании отрядов из спортсменов для СВО

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что не располагает информацией о создании добровольческих отрядов из профессиональных спортсменов для участия в специальной военной операции на Украине.

«У меня нет такой информации», — приводит РИА «Новости» ответ Позднякова на соответствующий вопрос.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. СМИ сообщили о планах создания добровольческих отрядов из спортсменов в понедельник, 10 октября.