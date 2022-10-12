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12 октября, 17:14

Кремлев призвал МОК допустить российских спортсменов к участию в международных соревнованиях

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Умар Кремлев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент IBA Умар Кремлев выступил с заявлением, в котором призвал Международный олимпийский комитет (МОК) и его руководителей прислушаться к потребностям всех спортсменов.

«МОК обязан пересмотреть свой подход. Решение об исключении атлетов по национальному признаку противоречит главным принципам олимпийского движения и наносит ущерб всем видам спорта. Призываю открыть окно для всех, чтобы спортсмены продолжали выступать. Также я призываю пересмотреть политику, исключающую спортсменов. Спортсмены — это не политические инструменты, это те, кто страдает от политических решений. Они не заслуживают, чтобы к ним так относилось мировое спортивное сообщество. МОК должен немедленно исправить ситуацию. Всем атлетам важно дать зеленый свет, так как они ни в чем не виноваты», — приводит пресс-служба Федерации бокса России слова Кремлева.

Кремлев также напомнил, что в начале октября в IBA отменили отстранение российских и белорусских спортсменов.

В конце февраля нынешнего года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях.

Ряд организаций отстранили россиян и белорусов, некоторые разрешили представителям России и Белоруссии выступать в нейтральном статусе.

Умар Кремлев
МОК
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