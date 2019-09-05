Глава НОК Японии заявил, что с нетерпением ждет приезда российских спортсменов на Олимпиаду-2020

Глава НОК Японии Ясухиро Ямасита — о подписании меморандума о сотрудничестве с Олимпийским комитетом России. Он также отметил, что ждет российских спортсменов на Олимпиаде-2020 в Токио.

— Как президент национального Олимпийского комитета я очень рад тому, что сегодня мы подписали Соглашение о сотрудничестве, которое позволит развивать отношения между нашими НОКами по самым разным направлениям и видам спорта, — цитирует функционера официальный сайт ОКР. — В следующем году в Токио пройдут Игры летней Олимпиады. С нетерпением ждем приезда российских спортсменов, которым мы окажем самый теплый прием и содействие. Хочу пожелать успехов Олимпийской команде России и ОКР в достижении поставленных задач.

Меморандум о сотрудничестве предполагает, в частности, осуществление запланированных обменов спортсменами и тренерами между национальными спортивными федерациями обеих стран для участия в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах, а также обменов официальными лицами, сотрудниками, инструкторами, судьями, экспертами и научными сотрудниками для их участия в семинарах, курсах и консультациях по вопросам тренерской подготовки, медицины и антидопинга.