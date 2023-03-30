Глава МОК Бах назвал недопустимым влияние правительств на участие стран в турнирах

Глава МОК Томас Бах заявил, что правительства не должны решать, граждане каких стран могут принимать участие в международных соревнованиях.

«Правительства не должны решать, граждане каких стран могут принимать участие в международных соревнованиях», — цитирует Баха «РИА Новости».

По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связаны с Вооруженными силами и органами безопасности.