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Гимнаст Нагорный может завершить карьеру, если Россию не допустят на Олимпиаду-2024

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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный может завершить спортивную карьеру, если сборная России не будет допущена на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Если завтра МОК скажет, что россияне не едут в Париж, я думаю, что завершу карьеру, буду потихонечку завершать. Но важно, в каком ключе они могут это сказать: сто процентов все, и это никак юридически не оспорить, или все это будет под вопросом. Я все равно хожу в зал и поддерживаю физическую форму. Для того, чтобы собрать комбинации и выступить на соревнованиях, мне нужно четыре месяца, полгода максимум», — цитирует РИА Спорт Нагорного.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

25-летний Нагорный на Олимпийских играх в Токио в 2021 году выиграл золотую медаль по спортивной гимнастике в командном многоборье, а также завоевал бронзовые медали в личном многоборье и в упражнениях на перекладине.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220608/nagornyy-1793962990.html
Никита Нагорный
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