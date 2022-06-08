Глава МОК Бах объяснил отстранение российских спортсменов защитой их самих

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на генеральной ассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) в Лозанне заявил, что отстранение российских спортсменов от международных соревнований призвано в первую очередь защитить их самих.

Ранее МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях.

«В ряде стран была проявлена агрессия против спортсменов из России и Белоруссии, и мы не могли гарантировать их безопасность на международных турнирах, — приводит слова Баха РИА «Новости Спорт». — Например, на «Экспо» российский павильон подвергся нападению, а затем те, кто отвечал за его безопасность, напали на другие. Это не то, что мы хотим увидеть на международных соревнованиях».