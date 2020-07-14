Гануса подозревают в нарушениях на общую сумму свыше 100 миллионов рублей

Олимпийский комитет России опубликовал аудиторский отчет компании «Финэкспертиза» о проверке эффективности функционирования системы внутренних контролей в отношении бизнес-процентов Российского антидопингового агентства РУСАДА. Ранее появилась информация про обвинения в адрес гендиректора организации Юрия Гануса.

В отчете говорится о ряде выявленных нарушений, а также возможных фактах коррупции. В частности, идет речь о том, что «вопрос работы с физическими лицами — подрядчиками по договорам ГПХ неразрывно связан с финансированием их деятельности, и как следствие, является коррупционноемким, а также в связи с тем, что физическими лицами в 2018 году оказано услуг РАА «РУСАДА» примерно на 57 млн рублей, а в 2019 году на 53 млн рублей, потенциально может указывать на факты коррупции и коррупционного поведения».

Также в отчете идет речь о несовпадении отчетов о пользовании такси и зарубежных командировок с фактическими датами проведения мероприятий, а также о поддельных или стандартизированных подписях на ряде документов с подрядчиками. (Наталья Марьянчик)