Доротея Вирер: "Олимпиада-2026 – отличный стимул для итальянской молодежи"

Чемпионка мира по биатлону Доротея Вирер прокомментировала победу Италии за право принять зимние Олимпийские игры 2026 года.
Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
– Я была очень напряжена в последние пять минут. Мы знали, что у нас хорошие шансы, но не были уверены до конца, – цитирует Вирер Oasport.
Я рада, что Олимпиада пройдет в Италии. Это отличный стимул для итальянской молодежи. В 2026 году я уже не приму участие в Играх, но надеюсь, что молодые спортсмены быстро вырастут.
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