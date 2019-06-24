Доротея Вирер: "Олимпиада-2026 – отличный стимул для итальянской молодежи"

Чемпионка мира по биатлону Доротея Вирер прокомментировала победу Италии за право принять зимние Олимпийские игры 2026 года.

Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

– Я была очень напряжена в последние пять минут. Мы знали, что у нас хорошие шансы, но не были уверены до конца, – цитирует Вирер Oasport.

Я рада, что Олимпиада пройдет в Италии. Это отличный стимул для итальянской молодежи. В 2026 году я уже не приму участие в Играх, но надеюсь, что молодые спортсмены быстро вырастут.

Олимпиада 2026 года пройдет в Италии