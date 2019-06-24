Олимпиада 2026 года пройдет в Италии

В понедельник в Лозанне 134-я сессия Международного олимпийского комитета выбрала столицу зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года.

25-е зимние Игры пройдут в Италии (совместная заявка Милана и Кортина-д'Ампеццо). Помимо Италии, на проведение Игр претендовала Швеция.

Италия принимала Олимпиаду уже три раза: Кортина-д'Ампеццо в 1956-м (зимняя), Рим – в 1960-м (летняя) и Турин – в 2006-м (зимняя).​

Игры-2018 состоялись в Пхенчхане, в 2022 году соревнования примет Пекин.