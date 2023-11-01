Олимпиада
Новости Статьи Париж-2024 Пекин-2022 Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Сегодня, 23:07

Чернышенко: «МОК поддерживает спортсменов тех стран, которые находятся под крылом США»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) поддерживает только спортсменов, которые представляют страны, находящиеся под крылом США. По его словам, в условиях военного конфликта, развязанного США на Ближнем Востоке, МОК переобулся в воздухе.

МОК продемонстрировал двойные стандарты в&nbsp;отношении России и&nbsp;Израиля. МОК офигел? Прокомментировал конфликт в Палестине так, что показал двойные стандарты в отношении России

«И сегодня мы слышим, что спортсмены не должны нести ответственность за действия правительств, — приводит ТАСС слова Чернышенко. — К сожалению, речь идет только об атлетах из Израиля, но не из России. Без стеснения МОК поддерживает спортсменов только тех стран, которые находятся под крылом США».

В среду МОК предупредил, что обеспечит принятие оперативных мер в отношении спортсменов и официальных лиц, которые позволят себе дискриминационное поведение в отношении представителей Израиля.

По словам Чернышенко, МОК испугался, что олимпийское движение развалится окончательно и бесповоротно накануне Олимпийских игр

«Обращаясь к его функционерам, подчеркну — бояться нечего, система уже прогнила, пора принять это как факт. Напомню, Россия всегда стояла на позиции равенства и отсутствия дискриминации в отношении спортсменов любых стран. Спорт должен быть вне политики. Наша позиция, в отличие от МОК, неизменна», — добавил вице-премьер.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября.

Источник: ТАСС
Читайте также
Россиянин Артемьев и украинец Кузубов пожали руки на турнире Grand Swiss
Тутберидзе — о деле Валиевой: «Я бы хотела посадить всех участников процесса на детектор лжи»
В Москве осужден растлевавший на протяжении 11 лет детей продюсер
Тутберидзе рассказала о реакции Трусовой на второе место на Олимпиаде
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Захарова считает, что МОК обязан восстановить российских атлетов во всех соревнованиях
Новости
RSS RSS
Все новости