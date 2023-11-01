Чернышенко: «МОК поддерживает спортсменов тех стран, которые находятся под крылом США»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) поддерживает только спортсменов, которые представляют страны, находящиеся под крылом США. По его словам, в условиях военного конфликта, развязанного США на Ближнем Востоке, МОК переобулся в воздухе.

«И сегодня мы слышим, что спортсмены не должны нести ответственность за действия правительств, — приводит ТАСС слова Чернышенко. — К сожалению, речь идет только об атлетах из Израиля, но не из России. Без стеснения МОК поддерживает спортсменов только тех стран, которые находятся под крылом США».

В среду МОК предупредил, что обеспечит принятие оперативных мер в отношении спортсменов и официальных лиц, которые позволят себе дискриминационное поведение в отношении представителей Израиля.

По словам Чернышенко, МОК испугался, что олимпийское движение развалится окончательно и бесповоротно накануне Олимпийских игр

«Обращаясь к его функционерам, подчеркну — бояться нечего, система уже прогнила, пора принять это как факт. Напомню, Россия всегда стояла на позиции равенства и отсутствия дискриминации в отношении спортсменов любых стран. Спорт должен быть вне политики. Наша позиция, в отличие от МОК, неизменна», — добавил вице-премьер.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября.