Бурмакин и Купцов завоевали бронзу в теннисе на Всемирных пляжных играх
20:53
Никита Бурмакин и Сергей Купцов заняли третье место в парных соревнованиях по пляжному теннису на Всемирных пляжных играх. В матче за бронзу россияне переиграли итальянцев Алессандро Кальбуччи и Микеле Каппеллетти со счетом 6:1, 6:4.
Напомним, что женская российская пара также завоевала бронзовые награды.
Сборная России занимает пятое место в общем зачете, в активе команды одна золотая, одна серебряная и три бронзовые награды.
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