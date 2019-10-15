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Бурмакин и Купцов завоевали бронзу в теннисе на Всемирных пляжных играх

20:53

Никита Бурмакин и Сергей Купцов заняли третье место в парных соревнованиях по пляжному теннису на Всемирных пляжных играх. В матче за бронзу россияне переиграли итальянцев Алессандро Кальбуччи и Микеле Каппеллетти со счетом 6:1, 6:4.

Напомним, что женская российская пара также завоевала бронзовые награды.

Сборная России занимает пятое место в общем зачете, в активе команды одна золотая, одна серебряная и три бронзовые награды.

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