22 года хоккейному финалу в Нагано. Гашек остановил Буре и сборную России

22 февраля 1998 года на Олимпийских играх в Нагано состоялся финальный матч хоккейного турнира. В нем сошлись сборные России и Чехии.

Встреча завершилась победой чехов с минимальным счетом — 1:0. Единственную шайбу забросил защитник Петр Свобода в третьем периоде. Голкипер сборной Чехии Доминик Гашек отразил все 20 бросков по своим воротам.

Ворота российской сборной защищал Михаил Шталенков, который не справился только с одним броском из 21.

В России считают, что Гашек в одиночку украл у нас золото Олимпиады в Нагано. Это миф