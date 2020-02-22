22 года хоккейному финалу в Нагано. Гашек остановил Буре и сборную России
10:00
22 февраля 1998 года на Олимпийских играх в Нагано состоялся финальный матч хоккейного турнира. В нем сошлись сборные России и Чехии.
Встреча завершилась победой чехов с минимальным счетом — 1:0. Единственную шайбу забросил защитник Петр Свобода в третьем периоде. Голкипер сборной Чехии Доминик Гашек отразил все 20 бросков по своим воротам.
Ворота российской сборной защищал Михаил Шталенков, который не справился только с одним броском из 21.
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