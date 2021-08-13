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Зеттерберг и Кронвалль войдут в штаб сборной Швеции перед Олимпиадой-2022

17:48
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Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлев пригласил в штаб национальной команды двух прославленных хоккеистов — Хенрика Зеттерберг и Никласа Кронвалля, сообщает Sportbladet.

Они приглашены в роли специальных советников и выступят в качестве помощников тренерского штаба.

Кронвалль завершил игровую карьеру в 2019 году, Зеттерберг — в 2018-м. Оба игрока становились олимпийскими чемпионами в 2006 году.

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Иван Шитик все материалы автора

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