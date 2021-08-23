Шарангович, Стась и Плэтт в составе сборной Белоруссии на квалификацию ОИ-2022
Тренерский штаб сборной Белоруссии во главе с Крэйгом Вудкрофтом определился с составом команды на квалификацию Олимпийских игр-2022.
Турнир пройдет 26 по 29 августа в Братиславе. Белорусская сборная сыграет против Словакии, Австрии и Польши.
Отметим, что в составе три игрока из клубов Северной Америки: Владислав Колячонок, Алексей Протас и Егор Шарангович.
Состав команды выглядит следующим образом:
Вратари: Алексей Колосов, Иван Кульбаков (оба — «Динамо» Мн, КХЛ), Дэнни Тэйлор (без клуба);
Защитники: Ник Бэйлен («Трактор», КХЛ), Кирилл Готовец («Авангард», КХЛ), Владислав Ерёменко, Сергей Сапего (оба — «Динамо» Мн, КХЛ), Владислав Колячонок («Аризона», НХЛ), Дмитрий Коробов («Спартак», КХЛ), Евгений Лисовец («Салават Юлаев», КХЛ), Илья Соловьев («Калгари», НХЛ), Кристиан Хенкель («Ак Барс», КХЛ);
Нападающие: Владимир Алистров, Дмитрий Буйницкий, Артём Демков, Александр Павлович, Илья Усов (все — «Динамо» Мн, КХЛ), Владислав Кодола («Северсталь», КХЛ), Никита Комаров, Франсис Паре (оба — «Авангард», КХЛ), Джефф Плэтт («Салават Юлаев», КХЛ), Шейн Принс («Автомобилист», КХЛ), Алексей Протас («Вашингтон», НХЛ), Андрей Стась («Трактор», КХЛ), Егор Шарангович («Нью-Джерси», НХЛ).
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