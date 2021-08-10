На Олимпиаде-2022 в Пекине спортсмены не будут контактировать с судьями, зрителями и журналистами

Организаторы Олимпийских игр в Пекине планируют ужесточить ограничения, связанные с распространением коронавируса, сообщает New York Post.

По сведениям источника, организаторы собираются перепроектировать 39 олимпийских площадок, чтобы обеспечить практически полное отсутствие контакта спортсменов с судьями, зрителями и журналистами. Ожидается, что журналисты будут общаться со спортсменами через пластиковые стены, а микрофоны будут оснащены защитными губками, которые будут менять после каждого интервью.

«Эти дополнительные меры профилактики эпидемии не очень велики с точки зрения масштабов строительства, несложны — с точки зрения строительных трудностей. Все объекты будут достроены вовремя» , — сказал представитель оргкомитета Игр.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.