На Олимпиаде-2022 в Пекине спортсмены не будут контактировать с судьями, зрителями и журналистами
Организаторы Олимпийских игр в Пекине планируют ужесточить ограничения, связанные с распространением коронавируса, сообщает New York Post.
По сведениям источника, организаторы собираются перепроектировать 39 олимпийских площадок, чтобы обеспечить практически полное отсутствие контакта спортсменов с судьями, зрителями и журналистами. Ожидается, что журналисты будут общаться со спортсменами через пластиковые стены, а микрофоны будут оснащены защитными губками, которые будут менять после каждого интервью.
«Эти дополнительные меры профилактики эпидемии не очень велики с точки зрения масштабов строительства, несложны — с точки зрения строительных трудностей. Все объекты будут достроены вовремя», — сказал представитель оргкомитета Игр.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.
Дополнительная информация:
https://www.nytimes.com/2021/08/09/world/asia/beijing-winter-olympics-covid.html
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю