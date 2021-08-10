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На Олимпиаде-2022 в Пекине спортсмены не будут контактировать с судьями, зрителями и журналистами

10:58
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Организаторы Олимпийских игр в Пекине планируют ужесточить ограничения, связанные с распространением коронавируса, сообщает New York Post.

По сведениям источника, организаторы собираются перепроектировать 39 олимпийских площадок, чтобы обеспечить практически полное отсутствие контакта спортсменов с судьями, зрителями и журналистами. Ожидается, что журналисты будут общаться со спортсменами через пластиковые стены, а микрофоны будут оснащены защитными губками, которые будут менять после каждого интервью.

«Эти дополнительные меры профилактики эпидемии не очень велики с точки зрения масштабов строительства, несложны — с точки зрения строительных трудностей. Все объекты будут достроены вовремя», — сказал представитель оргкомитета Игр.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Дополнительная информация:

https://www.nytimes.com/2021/08/09/world/asia/beijing-winter-olympics-covid.html

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Сергей Разин все материалы автора

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