Утверждение состава сборной России для участия в Олимпиаде запланировано на 20 января

Олимпийский комитет России (ОКР) планирует утвердить состав национальной команды для участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине 20 января.

«На сегодняшний день олимпийский отбор прошли сборные команды России по керлингу (мужская и женская), лыжным гонкам, фигурному катанию и хоккею (мужская и женская). Всего 92 человека: 48 из них представляют хоккей, 18 — фигурное катание, 16 — лыжные гонки и 10 — керлинг. Квалификационный отбор на Игры завершится 16 января. Утверждение состава нашей команды запланировано на 20 января», — цитирует заместителя генерального директора ОКР Родиона Плитухина ТАСС.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.