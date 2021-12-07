Елистратов: «Предолимпийский турнир по шорт-треку в Пекине был организован на отлично»
11:14
Олимпийский чемпион Семен Елистратов рассказал, как прошли предолимпийские соревнования по шорт-треку в Пекине.
«Я был в Пекине на квалификационном к Олимпийским играм этапе Кубка мира. Мне кажется, что все было организовано очень здорово для нашего вида спорта: замечательный каток, отличное питание, отличная организация. Главное, чтобы Игры состоялись, чтобы все прошло хорошо», — цитирует Елистратова ТАСС.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
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