Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь прокомментировал решение США о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Действия США всерьез нарушают установленный Олимпийской хартией принцип политической нейтральности физкультуры и спорта, — приводит слова Лицзянь ТАСС. — Китай примет решительные контрмеры и уже сделал США строгое представление».

Он отметил, что США должны прекратить политизировать спорт и создавать препятствия для проведения Олимпийских игр в Пекине.

«США должны прекратить политизировать спорт и создавать препятствия для проведения Олимпийских игр в Пекине. Иначе это нанесет ущерб целому ряду направлений сотрудничества двух стран, а также диалогу по региональным и глобальным вопросам», — заявил Лицзянь.

Напомним, что 6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что власти США приняли решение о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине.

Американские спортсмены примут участие в Олимпиаде, но официальных представителей США на Играх не будет.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.