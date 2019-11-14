Роман Ротенберг посетил олимпийские объекты Пекина

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг посетил спортивные и инфраструктурные объекты Олимпиады-2022 года в Пекин.

Сообщается, что он осмотрел Государственный дворец спорта, где пройдут матчи олимпийского хоккейного турнира, строящуюся олимпийскую деревню, а также арену и спортивную базу, где до начала Игр пройдет подготовку сборная России.



— Партнерские отношения с Китаем мы развиваем уже более трех лет, — приводит ФХР слова Ротенберга. — Они позволяют нам планомерно готовиться к Олимпиаде-2022. Мы осмотрели олимпийские объекты и отметили, что наши китайские партнеры проделали очень большую работу. Помимо этого, мы нашли базу для нашей сборной, где она будет готовиться до начала Игр, точно так же, как это было перед победной Олимпиадой в Корее.

Отметим отличные условия, предлагаемые китайской стороной — на базе есть все для тренировок и проживания — площадка размеров 60 на 26 метров, именно на такой пройдет олимпийский хоккейный турнир, отлично оборудованные тренажерные залы и многое другое для плодотворной работы.