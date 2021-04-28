Генеральный менеджер «Коламбуса» будет работать в сборной Финляндии на Олимпиаде в Пекине

Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен приглашен в штаб сборной Финляндии. Он будет помогать в подготовке команды к Олимпийским играм 2022 года, которые пройдут в Пекине, сообщает пресс-служба национальной команды в Twitter 28 апреля.

Он займет должность помощника генерального менеджера. Генменеджером команды остается Йере Лехтинен.

Тренировать команду на турнире будет Юкка Ялонен.