Генеральный менеджер «Коламбуса» будет работать в сборной Финляндии на Олимпиаде в Пекине
17:13
Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен приглашен в штаб сборной Финляндии. Он будет помогать в подготовке команды к Олимпийским играм 2022 года, которые пройдут в Пекине, сообщает пресс-служба национальной команды в Twitter 28 апреля.
Он займет должность помощника генерального менеджера. Генменеджером команды остается Йере Лехтинен.
Тренировать команду на турнире будет Юкка Ялонен.
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